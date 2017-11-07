Mariah Carey уменьшила желудок

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Мэрайя Кэри решилась на хирургическое вмешательство.

Как сообщает OK! со ссылкой на Page Six, певица перенесла операцию по уменьшению желудка.

«Мэрайя всегда гордилась своими формами, но этим летом, когда ее шоу в Лас-Вегасе подошло к концу и она уехала в тур с Лайонелом Ричи, она заметила, что ей стало тяжело танцевать. К тому же, критика в Интернете давила на нее», – рассказал источник, знакомый с артисткой.

Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри

Операция прошла около месяца назад, и сейчас Мэрайя чувствует себя прекрасно. Свое свободное время певица проводит с бойфрендом Брайаном Танакой.

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