Mariah Carey уменьшила желудок

Как сообщает OK! со ссылкой на Page Six, певица перенесла операцию по уменьшению желудка.

«Мэрайя всегда гордилась своими формами, но этим летом, когда ее шоу в Лас-Вегасе подошло к концу и она уехала в тур с Лайонелом Ричи, она заметила, что ей стало тяжело танцевать. К тому же, критика в Интернете давила на нее», – рассказал источник, знакомый с артисткой.



Мэрайя Кэри

Операция прошла около месяца назад, и сейчас Мэрайя чувствует себя прекрасно. Свое свободное время певица проводит с бойфрендом Брайаном Танакой.