Michael Jackson остается самой богатой покойной звездой

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Журнал Forbes снова назвал певца Майкла Джексона самой высокооплачиваемой покойной звездой 2017 года.

Джексон возглавляет рейтинг пятый год подряд, пишет САЙТ. За минувшие 12 месяцев его доход оценивается в $75 млн.

Майкл Джексон
Майкл Джексон

На второй строчке – игрок в гольф Арнольд Палмер ($40 млн), на третьей – художник-карикатурист Чарльз Шульц ($38 млн).

Далее следуют музыканты Элвис Пресли ($35 млн), Боб Марли ($23 млн), Том Петти ($20 млн) и Принс ($18 млн).

Замыкают десятку писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель, более известный как Доктор Сьюз ($16 млн), участник группы The Beatles Джон Леннон ($12 млн) и учный Альберт Эйнштейн ($10 млн).

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