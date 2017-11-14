Савичева вернулась из декрета с повышенным гонораром

«Это мой первый выход на сцену после рождения ребенка, я очень соскучилась», – призналась гостям Юлия, после чего исполнила несколько хитов. Выступление длилось около 40 минут.



Юлия Савичева

Два года назад, чтобы пригласить певицу на мероприятие, нужно было заплатить €15 тысяч. Однако после рождения дочки запросы артистки значительно увеличились.

«В непраздничные дни выступление Юлии сейчас стоит €20 тысяч, – говорит «СтарХиту» Ольга, концертный директор Савичевой. – Райдер у нее без всяких причуд, обычный – в этом плане ничего не изменилось. Чай, кофе, вода, фрукты и вещи первой необходимости – полотенца, зеркало, гладильная доска, утюг. Также требуются отдельная гримерка как для Юли, так и для ее коллектива. Но самое главное – исправность всей аппаратуры. Звук должен быть четким, сцена – не менее восьми метров в длину. В предновогодний период певица также готова выступить, правда, стоимость немного возрастает – это уже €25 тысяч».