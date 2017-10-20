Tom Jones рассказал о сексуальных домогательствах

Об этом в четверг, 19 октября, он рассказал в интервью BBC News.

«Это было не так жестко, просто один человек пытался... Он задал мне прямой вопрос, и я ответил "нет"», — отметил Джонс. Он также назвал опыт ужасным.



Том Джонс

Исполнитель добавил, что сексуальные домогательства так же распространены в музыкальной индустрии, как в кино. Он посоветовал тем, кто сталкивается с приставаниями, думать головой, а не поддаваться более могущественным людям с мыслью «я должен», пишет Lenta.ru.

Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.