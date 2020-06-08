Том Джонс: Пока голос есть, я хочу быть на сцене!

Родившийся в Уэльсе певец также сказал, что старость его не волнует, потому что он прожил потрясающую жизнь, а нынешний карантин напомнил ему его собственный двухлетний период изоляции, который ему пришлось пережить в 12 лет, когда он заболел туберкулезом.

"Я сочувствую детям, которые не могут пойти поиграть на улицу", - сказал он, добавив, что тот период заставил его ничего не воспринимать как должное.



Tom Jones

Том Джонс - это сценический вариант имени певца, а полное имя - Томас Джонс Вудворд.

Накануне своего юбилея в интервью ведущей радиопрограммы Би-би-си Керис Мэтьюз (солистки распавшейся группы Catatonia), с которой Джонс не раз пел в дуэте, он сказал: "Воспоминания у меня потрясающие, я не хочу на этом останавливаться. Дожить до 80, имея при этом такие воспоминания, и продолжать выступать и получать внимание, во всяком случае пытаться - спасибо всем, кто меня слушает, спасибо моей аудитории!"

"Если нет людей, которые готовы тебя слушать, то невозможно себя выразить в полной мере. Господь ко мне благосклонен, так что голос у меня по-прежнему есть. Пока он есть, я хочу быть на сцене. Петь перед зрителями - это главное".

Том Джонс продал более 100 млн пластинок по всему миру; 36 песен в его исполнении попадали в топ-40 британского чарта и 19 - американского. В 2006 году он получил рыцарский титул от королевы Елизаветы II за вклад в развитие британской музыки.