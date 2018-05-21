Алла Пугачева бесплатно снялась в массовке

Для съемок Примадонна выбрала простую, «молодежную» одежду – джинсы, футболку, бейсболку и длинный плащ, образ она завершила рокерскими перчатками и металлическими цепями, пишет Федералпресс. Артистка заявила, что в молодости предпочитала подобный стиль, отметив, что все новое – это хорошо забытое старое. По словам других участников съемки, блогеров и неформалов, Алла Борисовна вела себя на съемках не как звезда и вместе со всеми лазила по горам и оврагам. «Мы там чуть не упали по 100 раз, а она без остановки, без ничего, не было такого, что дайте постою, нет. Я запыхалась, а она – нет», – рассказали герои массовки программе НТВ «Ты не поверишь!».

Участники отметили, что Пугачева беспрекословно выполняла команды своего стилиста на съемках, и если бы он сказал ей лечь на рельсы, то она это выполнила бы без раздумий.



Алла Пугачева

Под конец работы Алишер и вовсе довел певицу до слез. «Она начинает его обнимать, и мы все начинаем плакать, и она в том числе, изрыдались прям в тот момент», – говорят участники съемок. По признанию Аллы Борисовны, в клипе стилиста она снялась бесплатно.