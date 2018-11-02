Алла Пугачева снялась в клипе в роли рокерши

- Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем, - рассказывает Алишер. - В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но увидев слезы Аллы, у меня подкатил ком в горле и я не смог произнести ни одного слова, и я просто обнял ее и сам заплакал. Да, я понимал что это просто сьемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренне в то, что поет и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены. Когда я обнял Аллу Борисовну, мне казалось, что ее обнял весь мир, что бы она не плакала. Я вообще не ожидал этого. Слава Богу наш оператор, успел все снять. Эти эмоции непередаваемы и они только один раз, только в эту секунду и навсегда. Спасибо Вам, Алла Борисовна, за это счастье.

Автор песни - Арсение Тодираш. Режиссер - Alisher.