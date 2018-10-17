Арбенина и Лазарев увековечили «Грустных людей»

«Вышел мой самый неожиданный и трогательный дуэт. Сергей Лазарев стал моим партнером в песне «Грустные люди». Я всегда следила за этим парнем. Я наблюдала его в сложных периодах жизни и любовалась тем как породисто и интеллигентно он ведёт себя и на сцене и за ее пределами. У него стальная хорда и судьба артиста. Это очевидно каждому и я нового не открою. Но все же есть есть есть то чего от него не ожидал никто: именно он предложил мне увековечить наш дуэт и выпустить его. Спасибо тебе дружище. Это высоко и это по мужски. И теперь это наша с тобой песня. Ты такой же ее автор как и я. Ибо души неделимы. А музыка не имеет границ и жанров», - написала Диана в соцсетях.

Напомним, песня «Грустные люди» написана Дианой Арбениной в апреле 2017 года, в ноябре состоялась премьера ее студийной версии на Itunes. Композиция исполнена в неожиданных вариациях – в сопровождении оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета в Кремлевском дворце и в дуэте с певцом Сергеем Лазаревым на «Главном новогоднем концерте» Первого канала. В феврал 2018 года «Ночные Снайперы» презентовали клип на песню «Грустные люди», в котором снялся Артур Смольянинов.