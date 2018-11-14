«Ария» выпустила «Проклятье Морей»

«Альбом получился во многом экспериментальным, - говорит вокалист «Арии» Михаил Житняков. - В альбоме будут как традиционные для группы песни, так и несвойственные «Арии». Кроме того, среди наших авторов появился новый человек, который ранее не писал для группы - он работал над одной из песен с Владимиром Холстининым»

В альбом вошли одиннадцать новых песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian Bach и многими другими артистами.