«Ария» выпустила «Проклятье Морей»

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Группа «Ария» выпустила 13-й студийный альбом «Проклятье Морей». Релиз доступен как в цифровой версии, так и в формате CD и 2LP.

«Альбом получился во многом экспериментальным, - говорит вокалист «Арии» Михаил Житняков. - В альбоме будут как традиционные для группы песни, так и несвойственные «Арии». Кроме того, среди наших авторов появился новый человек, который ранее не писал для группы - он работал над одной из песен с Владимиром Холстининым»

В альбом вошли одиннадцать новых песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian Bach и многими другими артистами.

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