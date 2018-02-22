Будут ли китайцы учить русских игре на балалайке?

Академия проходит в рамках XI Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Сочи. Педагоги более чем уважаемые. Худрук — Дмитрий Дмитриенко (завкафедрой народных инструментов в Ипполитовке). А также Фридрих Липс (знаменитый баянист, завкафедрой баяна в Гнесинке), Александр Цыганков (домрист, преподаватель кафедры струнных в Гнесинке), Валерий Зажигин (балалайка, преподаватель там же), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас, основатель «Терем-квартета»), Олег Гулевский (завотделом и преподаватель питерской консерватории), Денис Пенюгин (преподаватель колледжа Римского-Корсакова).



Дмитрий Дмитриенко

А студентов набралось два десятка. Перспективных юных музыкантов, прошедших отбор. Среди них — один китаец, но о нем позже. Занимались с ними педагоги три дня с утра до вечера. Как выяснилось на гала-концерте, уровень музицирования у обучавшихся довольно высок, гораздо выше условного среднего по музыкальным школам страны. Играли все подряд — от русских народных до Шостаковича и Рахманинова. А затем - «музыкальный нетворкинг», как выразился координатор Иван Шрамков, то есть совместное музицирование в разных конфигурациях, тест на умение слышать друг друга в ансамбле.



Юй Сяо Оу

Удивил тот самый единственный китаец. Его зовут Юй Сяо Оу. Он вышел с балалайкой, самим появлением вызвав бурные аплодисменты. Но еще больше он удивил, когда принялся играть весьма технично, преодолевая весьма сложные и даже виртуозные пассажи с видимой легкостью. Это была серьезная заявка на профессионализм. Под гром аплодисментов забитого под завязку Органного зала Сочи на бис он а капелла сыграл не менее эффектно.

И тут вспомнилось, как за три дня до этого в рамках того же фестиваля Башмета проходила конференция педагогов и фестивальных промоутеров, и на одной из секций обсуждалось плачевное состояние российского образования на народных инструментах. В дискуссии принимали участие в том числе педагоги Академии — Дмитриенко, Липс, Цыганков и другие. Жаловались на невнимание властей к своему жанру, на бюрократизм министерства образования и многое другое. Вы не поверите, но один из участников дискуссии (простите, не смог вспомнить, кто именно) сказал примерно так: пока мы в России гробим свою систему образования, в Китае усиленно продвигают свое образование, переманивают лучших российских педагогов, и через несколько лет нам придется учиться игре на балалайке у китайцев!

Так Юй Сяо Оу, сам не подозревая о том, стал живым доказательством обоснованности опасений мэтров. Жаль, что никого из чиновников, кроме Михаила Брызгалова из минкульта, не было на том обсуждении… И совсем никого — на гала-концерте студентов.



Рафаэль Сапуков

Прекрасно показали себя и другие студенты. Юная Александра Захарова чувственно и технично сыграла на домре «Только раз бывает в жизни счастье», Ирина Ролдугина на ней же прекрасно исполнила «Бурлеску» Шостаковича. Рафаэль Сапуков, уже поступивший в Гнесинку к Липсу, отточенно и зрело сыграл на баяне «Кампанеллу». Были и другие яркие моменты. Меньше повезло исполнителям на бас-балалайке — сольных произведений для этого инструмента почти нет, но они прекрасно показали себя в ансамблевом музицировании.



Ансамбли

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ



Александра Захарова



Ирина Ролдугина