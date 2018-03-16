Диана Арбенина раскритиковала свое раннее творчество

В «Соли от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои ранние песни антимузыкой.

«Намёк на кризис среднего возраста у меня был в 35, но я это связываю с огромным количеством допингов, которые я употребляла. В 35 лет я уже была разбита вообще. Я не понимаю, как мой организм выжил в этой рок-н-ролльной гонке. Я прекратила это усилием воли – я понимала, что уже физически себя истребляю. Я понимала, что край уже здесь» – призналась певица.



Диана Арбенина

Диана также заявит, что «русский рок действительно загнулся», а также раскритикует собственное раннее творчество – и даже назовет его «антимузыкой»:

«Если я сейчас слышу какую-нибудь песню из первых альбомов, я её сразу выключаю – я не могу это слушать вообще. Для меня это не музыка, а антимузыка».

В студии программы «Соль» «Ночные Снайперы» исполнят 12 песен: «Цой», «История», «Наотмашь», «Катастрофически», «Разбуди меня», «Инстаграм», «Грустные люди», «Этонемне», «Помолчим», «Звучи», «31-я весна», «Морячок», «Очень хотела».

«СОЛЬ от первого лица» с группой «Ночные Снайперы» – в воскресенье, 18 марта, в 00:00 на РЕН ТВ.