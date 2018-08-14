Дочь Майкла Джексона экстренно прооперирована

Об этом актриса и певица сообщила в своем инстаграме. По словам девушки, хирурги удалили из ее тела гнойное воспаление размером с мяч для гольфа. Абсцесс, рассказала Пэрис Джексон, мог взорваться в любой момент и привести к ее гибели.



Пэрис Джексон

Джексон призналась, что решила отказаться от анестезии во время операции, пишет Газета.ru. «Это была самая сильная боль, которую я испытывала в жизни», — поделилась она.

Несмотря на операцию, на следующий же день Пэрис Джексон выступила на сцене на благотворительном мероприятии вместе со своей группой The Soundflowers.