Документальный фильм о Шнурове появился в сети

«Многие знают его как шоумена и телеведущего. Кто-то знает его как киноактера. Кто-то знаком с его музыкой к фильмам. Еще недавно у половины страны на мобильных в качестве звонка стояла написанная им мелодия для фильма «Бумер». Но большинство все же знает Сергея Шнурова как Шнура — автора и исполнителя песен, бессменного лидера группировки «Ленинград». Но какой может быть настоящий "Ленинград" без "великого и могучего", высокопарного, трехэтажного, да и просто - крепкого словца? Именно поэтому мы покажем вам то, что нельзя показать по телевизору: уникальную полную версию фильма, без цензуры», - говорится в описании фильма.

Телепремьера фильма состоялась 11 мая на Первом канале. В фильме приняли участие Дмитрий Нагиев, Григорий Лепс, жена Сергея Шнурова Матильда, ывшие и нынешние участники группы «Ленинград» и другие.