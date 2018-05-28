Elton John навестил больных детей в Армении

"Сэр Элтон Джон прибыл в Ереван по моему приглашению. Он сейчас общается с больными детьми, отвечает на их вопросы", - заявил журналистам глава армянского государства.



Элтон Джон

Элтон Джон посетил Армению в рамках благотворительной программы "Ереван - моя любовь", инициатором которой является Саркисян, сообщает ТАСС.

Самолет певца приземлился в столице Армении в пятницу поздно вечером, после президент Армении пригласил музыканта на ужин. Организаторы визита пока не уточнили, когда певец собирается уезжать из Армении.