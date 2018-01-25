Elton John подтвердил завершение гастрольной деятельности

Об этом в среду сообщил телеканал Sky News, который привел заявление артиста, сделанное им в Нью-Йорке.

Перед завершением своей гастрольной карьеры Джон намерен осуществить трехлетнее мировое турне, начало которого намечено на сентябрь 2018 года. "Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас - это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой", - сказал он.



Элтон Джон

Джон подчеркнул, что его прощальный тур будет хорошей возможностью, чтобы "сказать спасибо всем поклонникам по всему миру, а затем попрощаться".

"Это не значит, что я больше не буду творить, - продолжил он. - У меня был хороший забег. Я хочу уйти с огоньком".

Газета Daily Mirror ранее в среду сообщила, что Джон прекращает гастрольную деятельность в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Музыкант в 2017 году провел несколько суток в отделении интенсивной терапии и еще 12 дней в стационаре после того, как заразился "опасной и редкой" бактериальной инфекцией во время тура по Южной Америке.

ТАСС