Elton John получил в наследство две урны и фото

Согласно завещанию, в которое она внесла изменения всего за три месяца до своей смерти, Шейла Фэйрбразер оставила половину своего оцениваемого почти в 750 тысяч долларов состояния бывшему персональному помощнику и шоферу — 71-летнему Бобу Хэлли. Шейла говорила, что Боб «был для нее, как сын». А с Элтоном она долгое время не общалась и восстановила отношения с ним лишь в мае 2017 года, когда он сделал первый шаг к примирению.

Их вражда, точная причина которой неизвестна, продлилась девять лет. Говорят, что гнев Шейлы вызвал гомосексуальный брак сына, а также то, что Элтон в 2008 году под давлением своего супруга Дэвида Ферниша уволил Хэлли, прослужившего у него в течение тридцати лет.

«Он сказал мне, что я больше забочусь о Бобе Хэлли, чем о родном сыне. Я ответила: „А ты больше заботишься об этом чертовом нечто, на котором женился, чем о собственной матери“», — рассказывала Шейла в одном из интервью в 2015 году.

Оставшиеся 350 тысяч долларов миссис Фэйрбразер разделила между своей близкой подругой Деборой Вудворд и сводным братом Элтона — Фредериком Фэйрбразером.

Как пишут fakty.ua со ссылкой на английскую газету The Sun, все что досталось 70-летнему певцу от матери — это две керамические урны и несколько семейных фотографий.



Элтон Джон

Своих малолетних внуков — Захария и Элайджу (их гомосексуальной паре родила суррогатная мать) — Шейла в своем завещании вообще не упомянула.

Элтона ранило решение матери. Хотя он и без того богат (его состояние оценивается в 417 миллионов долларов), но тут дело не в деньгах, а в отношении.