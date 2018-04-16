Justin Bieber избил наркомана, защищая женщину

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ.

Отмечается, что Бибер пришел на вечеринку с другом. На том же мероприятии появился мужчина, имя которого не раскрывается. Он неожиданно схватил за горло находившуюся рядом женщину. Бибер потребовал отпустить ее, однако мужчина обматерил музыканта. Тот в ответ ударил его по лицу, после чего прижал к стене, освободив женщину.

Журналисты узнали, что нарушитель спокойствия позже был задержан полицией, когда атаковал машину рядом с местом проведения вечеринки. По сообщениям источников, задержанный считал, что в той машине находился Бибер — мужчина выкрикивал его имя и стучал по автомобилю.