Лолита рассказала, как на ее мать напали в Киеве

В одном из интервью, появившемся на канале YouTube, звезда призналась, что недавно ее маму избили ногами.

«Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: «Ты что, по-русски говоришь?» — и мама получила в голову», — поделилась Лолита.



Лолита

Лолита рассказала в беседе с автором канала «Крючок.TV», что ее мама получила сотрясение мозга и полгода провела в больнице. После этого у близких Милявской появились охранники. Звезда предпочла не рассказывать об этом ранее, так как ее дочь Ева, которая еще училась в школе, могла также стать жертвой хулиганов. «Стархит»