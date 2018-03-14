Madonna снимет фильм про балерину

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

Лента «Взлетая» посвящена уроженке Сьерра-Леоне, которую удочерила пара из США. Там ДеПринс увлеклась балетом и стала известной танцовщицей.



Мадонна

По словам Мадонны, у создателей картины появилась уникальная возможность «пролить свет» на Сьерра-Леоне и позволить ДеПринс стать голосом всех осиротевших детей, рядом с которыми она росла.

Студия MGM разрабатывает проект с 2015 года, после покупки прав на мемуары балерины.

Предыдущей режиссерской работой Мадонны был фильм «МЫ. Верим в любовь» (2011).