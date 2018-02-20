Madonna снова показала откровенное фото

Мадонна подписала снимок фразой «Воскресенье, проклятое воскресенье» (название мелодрамы режиссера Джона Шлезингера, вышедшей в 1971 году) и снабдила его цитатами из экранизированного романа «Рассказ служанки»: «Перед его очами» и «Хвала ему». Пост певицы собрал около 140 тысяч лайков, пишет Lenta.ru.



Мадонна

В конце января Мадонна уже публиковала голое селфи, прикрывшись сумкой Louis Vuitton, на которой изображена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. «До сих пор пускаю слюни по этой сумке», — призналась певица.