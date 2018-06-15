Metallica получила в Стокгольме премию Polar

"Получить эту премию - просто фантастика. Мы оказались в уникальной компании, это значимое подтверждение всего, что Metallica сделала за последние 35 лет. В то же время, похоже, что мы находимся на вершине и впереди еще много хороших лет", - считает Ульрих. На церемонии в честь новых лауреатов выступили шведские артисты, в том числе победитель Евровидения 2012 года певица Loreen, барабанщик Motorhead Микки Ди, группы Ghost и Candlemass.



Metallica

Объясняя свой выбор в отношении Metallica, жюри премии отмечает, что со времен Вагнера и Чайковского никто "не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной". Что касается АНИМ, то, по мнению судей, организация достойна награды за то, "как использует власть музыки, чтобы трансформировать жизнь молодых людей".

АНИМ был создан в 2008 году в Кабуле при взаимодействии с министерством просвещения, институт предлагает обучение музыке детям и подросткам, в том числе из малоимущих семей. Существуют два отделения - афганской народной музыки и классической западноевропейской.

ТАСС