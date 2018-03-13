Михаил Ефремов выступит на гала-концерте фестиваля Башмета

Среди участников концерта - Сергей Крылов (скрипка), который был участником еще самого первого Фестиваля 11 лет назад; Ольга Кульчинская (сопрано), 25 февраля выступившая на гала-концерте закрытия Фестиваля; солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Валерия Абрамова (скрипка), участвовавшая в гала-концерте открытия XI фестиваля; Массимо Мерчелли (флейта, Италия) неоднократно принимавший участие в сочинских фестивалях разных лет.

Михаил Ефремов выступит в роли чтеца в исполнении нового сочинения Александра Чайковского «Слово о полку Игореве», написанного для симфонического и народного оркестров, чтеца и солирующего альта.

Также прозвучат новая пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра, и «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова, премьеры которых состоялись на Сочинском фестивале в этом году.

Юрий Башмет примет участие в концерте в качестве солиста и дирижера. В концерте примут участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Государственный академический русский народный ансамбль им. Л. Зыкиной «Россия».

Начало концерта в 19.00