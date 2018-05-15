«Мумий Тролль» собирает интересные истории для Фанбука

«Группа Мумий Тролль благодарна своим поклонникам за долгие годы преданной любви и дружбы, за концерты и флэшмобы, съемки в клипах и «мумий-банды», за то, что вы являетесь движущей силой, дающей жизнь музыке. Именно благодаря вам и для вас группа Мумий Тролль готовит Фанбук, где будут собраны короткие интересные рассказы о том, что случилось в жизни поклонников за эти годы, на какие подвиги вдохновляла их любимая группа, какое волшебство имело место быть. Книгу дополнят гастрольные приключения, истории музыкантов и Ильи Лагутенко, смешные случаи и неизвестные факты из жизни группы. Давайте напишем эту книгу вместе: вспомним о том, что было, и составим планы на будущее», - говорится в сообщении группы к поклонникам.



Илья Лагутенко

Присылайте истории, фотографии и артефакты до 1 августа на сайт book.mumiytroll.com. В ходе проекта лучшие истории будут публиковаться в профилях группы Мумий Тролль в социальных сетях. Авторы 10 лучших историй получат экземпляр книги с автографом Ильи Лагутенко.

Проект будет краудфандинговым и пройдет при поддержке Planeta.ru