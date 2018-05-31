Наследники Джексона судятся из-за фильма о последних днях певца

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Fox News.

По мнению наследников, создатели фильма, транслировавшегося 24 мая и собравшего аудиторию в примерно 5,6 млн зрителей, незаконно использовали в нем песни и видеоклипы Джексона, включая Billie Jean, Thriller и Black or White.



Майкл Джексон

«Как и Disney, мы живем за счет интеллектуальной собственности. Но почему-то в Disney решили, что можно просто бесплатно взять самое ценное, что у нас есть», — заявляют наследники, насчитавшие в фильме около 30 нарушений.

Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года от передозировки снотворного из-за ошибки своего лечащего врача.