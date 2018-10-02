Названа дата старта проекта «Голос. Перезагрузка»

"Проект начинается с этапа знаменитых «слепых» прослушиваний, до которых допущено полторы сотни вокалистов, успешно выдержавших кастинги, продолжавшиеся в Останкине в течении всего лета", - рассказали в пресс- службе.





Наставники «Голоса» - композитор Константин Меладзе, музыкант Сергей Шнуров, певица Ани Лорак и исполнитель Баста.

«Наставники в отличие от меня все люди опытные, а я тут первый раз. Никакой стратегии или плана у меня нет, кнопку нажимаю по наитию. Участнику нужно сделать что-то такое, чего я совсем не жду. Меня надо удивить», - привели в пресс-службе слова Шнурова.

В седьмом сезоне зрители также получат возможность проголосовать за "Лучшего наставника сезона".