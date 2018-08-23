Названы новые наставники шоу «Голос»

Юрий Аксюта: «В новом сезоне кресла наставников «Голоса» займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа! Это – один из самых блестящих композиторов и музыкальных продюсеров современности Константин Меладзе, единственная женщина в проекте – одна из самых ярких див Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также сверхпопулярный Сергей Шнуров. Каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения. Что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей – целых четыре команды потенциальных победителей сезона! …Кстати говоря, перед выбором нового состава жюри мы опросили самих зрителей – кого бы им хотелось видеть в новом сезоне в креслах наставников. Опрос был проведен на прямых эфирах 5-го сезона «Голос. Дети» при помощи функционала Hbb TV и в интерактивном плеере на сайте Первого. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе».