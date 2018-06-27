Николай Басков показал сказку «Два венца на карете»

В роли принцессы снялась популярная актриса Аглая Шиловская, известная зрителям по множеству ярких ролей в кино и театре.

«Два венца на карете» написали Михаил Гуцериев и Сергей Ревтов, которые, по их словам, с самого первого дня работы над песней знали, что создают настоящий свадебный хит. Поэтому и в основу сюжета режиссёр клипа Сергей Ткаченко положил самую романтическую любовную историю, какая только может быть, – сказку про Золушку.

«Во-первых, ещё раз спасибо нашим авторам за такую чудесную песню – и Михаилу Гуцериеву за великолепную историю, и Сергею Ревтову за классную музыку! Во-вторых, я надеюсь, что, благодаря этому клипу, многие девушки встретят свою настоящую любовь, и на их свадьбах тоже будет звучать «Два венца на карете», - говорит Николай Басков. - Желаем всем сказочной любви и свадьбы!».