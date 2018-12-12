Николай Басков выпустил благотворительный альбом

12 декабря Николай Басков выступит перед пациентами и сотрудниками московского Центра паллиативной помощи. Это событие приурочено к выпуску альбома «Christmas Songs» и запуску благотворительной акции в поддержку пациентов хосписов и Фонда «Вера». Во время выступления Николай Басков представит специальную музыкальную программу. Все средства, полученные от продажи альбома, артист и лейбл перечислят в фонд «Вера».

Запись альбома происходила в Лос-Анджелесе, в сотрудничестве c известным музыкальным продюсером Уолтером Афанасьеффым. Альбом включает в себя дуэт «O Holy Night» с певицей Сарой Брайтман, классические версии «Ave Maria» и «White Christmas», а также всеми любимую композицию «В Лесу Родилась Ёлочка». Альбом доступен в Apple Music и других цифровых магазинах.

«У нас в стране Рождество и Новый год – самые теплые семейные праздники. Это время, когда нам хочется быть дома, рядом с любимыми. Альбом Николая Баскова выпущен специально, чтобы поддержать пациентов хосписов, тех, кому фонд «Вера» помогает жить в домашней обстановке рядом с близкими, вместе встречать Рождество и Новый год. Спасибо за этот уютный и теплый подарок Николаю и компании Universal Music. С этой музыкой наши пациенты почувствуют себя как дома» - говорит Нюта Федермессер, учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» и директор Центра паллиативной помощи.

«Иногда кажется, что музыканты и музыкальная индустрия – это бессовестные потребители денег и эмоций, однако это не так. И те, кто выходит на сцену, чьи имена написаны на афишах и обложках, и те, кто помогает музыкантам достучаться до своих слушателей – люди, которым свойственно заботиться о тех, кто нуждается в тепле и сострадании, кому нужна и реальная помощь, и моральная поддержка. Именно этим простыми эмоциями мы и руководствовались, предлагая Николаю проект, и я лично был уверен в том, что эта идея вызовет у него полную поддержку!» - генеральный директор российского офиса Universal Music Дмитрий Коннов.