Николай Басков выпустил «свадебный» хит

Автором музыки выступил композитор Сергей Ревтов, с которым Михаила Гуцериева связывает многолетнее сотрудничество. Они вместе написали добрый десяток хитов, но для Николая Баскова создавали композицию впервые.

Как признаётся сам народный артист России, его часто приглашают вести свадьбы по всей стране и даже за её пределами, и такая праздничная, «специальная» песня ему была крайне необходима: «Два венца на карете» сразу становилась хитом всех свадебных мероприятий, где я ее пел. Гости просят ее спеть иногда 5 раз подряд и сразу подпевают, будто знают ее уже долгие годы. Что тут еще можно добавить?! Уверен, что скоро песня украсит так же и хит-парады наших популярных радиостанций».

Николай Басков давно сотрудничает с поэтом Михаилом Гуцериевым. В результате их творческого союза родилось много по-настоящему любимых народных хитов.

Премьера песни «Два венца на карете» состоялась на радио «Дача». А в конце будет выпущен клип режиссёра Сергея Ткаченко, где Николай Басков предстанет в образе сказочного принца.