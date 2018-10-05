Ольга Бузова выпустила новый альбом

«Вот и настал самый долгожданный день - 5 октября. Я ждала его несколько месяцев, чтобы показать вам свой новый, второй альбом «Принимай меня». Я нервничаю очень...Я не смогла уснуть от волнения, ведь для меня это новый этап в жизни, новая ступень. Это новая музыка. Такой вы меня еще не слышали! Этот альбом о самом сокровенном, о том, что я сейчас чувствую, что происходило со мной в этом году, и с чем живу на сердце. В альбоме «Принимай меня» каждый из вас найдет трек для себя, для своего состояния души», - говорит исполнительница о новом альбоме.

Альбом включает 14 треков и доступен на всех цифровых площадках.

Первый студийный альбом «Под звуки поцелуев» Ольга Бузова выпустила в октябре 2017 года.