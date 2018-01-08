Radiohead обвиняет Лану Дель Рей в плагиате

Речь идет о песне «Get Free» с пятого альбома американской певицы «Lust for Life», вышедшего в июле 2017 года.

По мнению Radiohead, этот трек очень похож на их песню 1992 года «Creep», вероятно самую известную композицию группы.

Обе стороны пытаются урегулировать спор во внесудебном порядке, утверждает The Sun. «Команда Radiohead надеется, что группа или получит компенсацию, или будет указана в соавторах песни и будет получать гонорар»,— рассказал источник издания.

Лана Дель Рей подтвердила информацию о претензиях Radiohead. «Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена "Creep", Radiohead считают, что это так. Они хотят получить 100% (издательских прав.— “Ъ”). В последние несколько месяцев я предлагала до 40%, но они согласятся только 100%. Их адвокаты были непреклонны, поэтому мы разберемся с этим в суде»,— написала Лана Дель Рей в Twitter.

Коммерсантъ