Савичева рассказала о разрыве с Максимом Фадеевым

«Этим постом я хотела бы прекратить поток слухов и домыслов, которые на днях появились в прессе. Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал. За то, что, когда мне было 3 года, Макс впервые вывел меня на сцену и мы танцевали под песню группы «Конвой», где вместе с ним играл мой отец. За то, что дал мне шанс на «Фабрике звезд 2», написал красивейшие «Высоко» и «Прости за любовь». За возможность выступить на Евровидении. За то, что познакомил с Настей Максимовой, и появились любимые публикой хиты: «Привет», «Как твои дела», «Если в сердце живет любовь» и много других. За все, что стало для меня бесценным опытом, непростым, но очень полезным. Теперь я продолжаю свой путь самостоятельно», - написала певица в соцсетях.



Юлия Савичева

Напомним, информация о том, что Юлия Савичава ушла от Максима Фадеева появилась еще в начале месяца. Однако сама певица подтвердила ее только сейчас.