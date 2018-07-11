Семья басиста The Black Keys раскрыла причину его смерти

Напомним, участник групп The Shins и The Black Keys умер в возрасте 41 года 3 июля. Причиной смерти называлось некое серьезное заболевание.



Ричард Свифт

Сейчас родственники решили рассказать о том, что убило музыканта.

«Да, Ричард Свифт страдал от алкогольной зависимости, и в конечном итоге это стоило ему жизни. При поддержке семьи и друзей, а также при помощи MusiCares Ричард в течение последних двух лет находился на реабилитации в нескольких местах, но его организм дал сбой прежде, чем он смог преодолеть болезнь. В июне ему диагностировали гепатит и серьезное поражение печени и почек.

Его состояние пытались стабилизировать в нескольких больницах в течение этого месяца, но результатов добиться не удальсь. По его желанию и с согласия семьи, его перевели в хоспис. Ричард Скончался ранним утром 3 июля 2018 года», - написали родственники музыканта в соцсети.

У Ричарда Свифта осталась супруга и трое детей.

Музыкант работал над новым альбомом и планировал его выпустить в ноябре текущего года.