The Black Keys эйфорически воспели «Babygirl»

Выстроенный вокруг запоминающегося фортепианного рифа, трек напоминает и классический звук группы, и The Arcs – сайд-проект вокалиста The Black Keys Дэна Ауэрбаха.

Музыканты написали «Babygirl» вместе с Дэниелом Ташианом и Скоттом Сторчем. Ташиан также сотрудничал с кантри-звездой Кейси Масгрейвс и Jonas Brothers. А Скотт Сторч приложил руку к хитам Бейонсе и 50 Cent. Вот что рассказали о «Babygirl» сами The Black Keys:

«Мы годами сходили с ума от творческой плодовитости Скотта Сторча и его работы в целом. Это было потрясающе: встретиться с ним в студии и смотреть, как он берет в руки нашу коллекцию винтажных клавишных. Он один из великих».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Dan Auerbach, Patrick Carney & Allen Parker

«Babygirl» – второй сингл с будущего 13-го альбома The Black Keys «No Rain, No Flowers», релиз которого состоится в 2025 году. Точная дата выхода пока не сообщается, но уже 23 мая у The Black Keys стартует тур. Возможно, пластинка увидит свет в первой половине года или даже до начала лета.

В качестве первого сингла The Black Keys представили песню «The Night Before», она вышла 7 февраля и также была написана при участии Дэниела Ташиана. Трек добрался до 41-го чарта Billboard Hot Rock & Alternative Songs.