The Black Keys выпустили альбом-посвящение электрогитаре

Этот студийный альбом – первый за последние пять лет – является возвращением Дэна Ауэрбаха (вокал, гитара) и Патрика Карни (ударные) к своим истокам и тому прямолинейному роковому звучанию, которое было присуще группе на заре карьеры.

Ауэрбах говорит: «Только когда мы вместе, мы становимся The Black Keys, и именно в этом кроется настоящая магия. Так было всегда, с того самого момента, когда нам было всего по 16 лет». Let’s Rock был записан и спродюсирован самими Ауэрбахом и Карни в студии Easy Eye Sound в Нэшвилле при участии бэк-вокалисток Лейси Хэнс и Эшли Уилкоксон.



The Black Keys

«Этот альбом словно дань уважение электрогитаре, – говорит Карни. – Мы решили все упростить и отбросили лишнее, так же как мы делали это раньше».