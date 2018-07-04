Умер 41-летний басист The Black Keys

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Facebook.

Память музыканта почтил в Instagram вокалист The Black Keys Дэн Аэрбах. "Сегодня мир потерял одного из самых талантливых музыкантов, которых я знал. Он теперь со своими мамой и сестрой. Мне будет не хватать тебя, мой друг", — написал он.



Ричард Свифт

Как сообщает The Irish Times, причиной смерти стало некое серьезное заболевание.

Свифт играл с The Black Keys c 2014 года, был клавишником The Shins с 2011 до 2016 года, продюсировал альбомы Шарон Ван Эттен, группы Foxygen и других музыкантов, рисовал обложки альбомов.