Шнуров сочинил песню для фильма «Гоголь. Страшная месть»

В композиции, которая также получила название "Страшная месть", лирический герой обращается к своей возлюбленной, называет ее "ласковой дьяволицей" и "карманной вампиршей" и призывает поднять ему "не веки" и называть его Вием.

"Я находился в цейтноте, на гастролях, времени ни на какие записи не было решительно. И уж не знаю, откуда Егор Баранов взял мой телефон. Ведь это достаточно сложно, они меняются раз в месяц. Потом я посмотрел фильм "Гоголь", и он оказался неплох. Для русского кинематографа так вообще — четыре с плюсом", — приводит слова Шнурова пресс-служба.

Музыкант также посоветовал всем, "кто цепляется за историю", посмотреть фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", чтобы понять, что "хватит трястись над прошлым". "Нет ни прошлого, ни будущего! Есть только сейчас! Слава богу, мы живем в век победившего постмодернизма, и значит, с прошлым можно делать что угодно!" — сказал Шнуров.

Заключительная часть проекта телеканала ТВ-3 и продюсерской компании "Среда" Александра Цекало "Гоголь. Страшная месть" станет завершением трилогии, созданной на основе произведений и биографии Николая Гоголя. Фильм снят по мотивам повести "Страшная месть" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Все старые и новые герои встретятся лицом к лицу, чтобы наконец выяснить, кто скрывается под маской Черного Всадника и убивает девушек Диканьки. Этот ключевой для трилогии образ тоже взят со страниц "Страшной мести" Гоголя.

РИА Новости