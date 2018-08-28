Шнурова пригласили сняться в роли жителя коммуналки

Об этом сообщил журналистам гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

"Находимся в стадии подготовки к съемкам, в фильме заявлены яркие личности. Я хочу, чтобы это была яркая питерская работа с ярчайшим актерским ансамблем", — сказал Пичугин.



Сергей Шнуров

Представляя "дрим-каст" картины, Пичугин рассказал, что ее создатели планируют пригласить на главные роли музыканта Сергея Шнурова, актеров Алису Фрейндлих и Михаила Боярского. Он выразил надежду, что после согласования рабочего графика актеры согласятся участвовать в съемках.

По сценарию жители петербургской коммуналки получают письмо от богача, предложившего им выкупить квартиру за двойную цену, после чего между героями появляются разногласия. Начало съемок фильма намечено на конец года.

Пичугин рассказал о планах съемок кинодрамы "Оборванный дуэт" о солисте оперного театра, оказавшемся в ГУЛАГе, сообщает РИА Новости.