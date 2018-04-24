Суд разрешил продавать нижнее белье Мадонны

Суд постановил, что торги с принадлежавшими поп-звезде предметами законны, передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph во вторник, 24 апреля.

59-летняя Мадонна обвинила в воровстве бывшую подругу Дарлин Луц, которая передала письмо аукционному дому. Луц предоставила договор с певицей от 2004 года, согласно которому споры по поводу владения личными вещами Мадонны были улажены.



Мадонна

В коллекции из 22 вещей, которые представят на аукционе в июле, находятся, в частности, нижнее белье Мадонны, которое она когда-то отправила по почте любовнику, личные письма и расческа. Послание от Тупака было написано рэпером в тюрьме. В послании темнокожий хип-хоп-исполнитель объясняет Мадонне, что они не могут встречаться, потому что отношения с белой женщиной повредят его профессиональной репутации и карьере.

В июле 2017 года артистке удалось временно опротестовать продажу предметов.