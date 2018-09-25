Сурганова воплотит давнюю мечту в юбилейном туре

Светлана Сурганова поделилась подробностями о готовящихся выступлениях ее команды.



Светлана Сурганова

«Это будет наше первое выступление большим составом. У нас был опыт: в программе «Игра в классики» мы выступали с квартетом (иногда – с квинтетом), и мне очень нравилось присутствие на сцене живых струнных. Я ведь и сама по образованию – «струнник», когда-то, в глубоком детстве, мной была окончена школа по классу скрипки. И на предстоящих юбилейных концертах я, наконец-то, смогу воплотить свою давнюю-давнюю мечту: наряду с членами команды «Сурганова и оркестр» будут находиться 40 (а то и 60) профессиональных музыкантов-оркестрантов. Они будут раскрывать весь полифонический музыкальный потенциал наших песен», - рассказала НСН певица.

Юбилейный тур группы «Сурганова и оркестр» начнется 9 октября.