Светлана Лобода будет рожать в Лос-Анджелесе

Опубликовано пользователем

На днях Светлана Лобода официально подтвердила свое интересное положение. Артистка старалась ни с кем не откровенничать по поводу планов родить второго ребенка, поэтому известие поразило ее поклонников.

Звезда, находящаяся на седьмом месяце беременности, перенесла все концерты. Она официально заявила на одном из последних выступлений об уходе в декрет.

Светлана Лобода
Светлана Лобода

«Хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов, мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной. Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым. Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. Концертов будет много. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша. Для меня это большое чудо, и я благодарна небу за этот подарок, а вам, друзья, за вашу любовь и ваше признание! Да, вернусь к вам уже в июне!» - призналась Лобода.

В ближайшее время Светлана улетит в Лос-Анджелес, где в мае и появится на свет ее второй ребенок. В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр! Цена вопроса – около 4 млн рублей.

«Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, – поделился со «СтарХитом» Сергей Васильевич, отец певицы. – Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю! В декрете артистка засиживаться не собирается. – Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! – продолжает папа звезды. – Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более опыт уже есть».

С предыдущем мужем Лобода общается лишь по вопросам воспитания дочери Евы. Девочка родилась от хореографа Андрея Царя.

Быстрый поиск: 