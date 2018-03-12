Светлана Лобода будет рожать в Лос-Анджелесе

Звезда, находящаяся на седьмом месяце беременности, перенесла все концерты. Она официально заявила на одном из последних выступлений об уходе в декрет.



Светлана Лобода

«Хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов, мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной. Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым. Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. Концертов будет много. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша. Для меня это большое чудо, и я благодарна небу за этот подарок, а вам, друзья, за вашу любовь и ваше признание! Да, вернусь к вам уже в июне!» - призналась Лобода.

В ближайшее время Светлана улетит в Лос-Анджелес, где в мае и появится на свет ее второй ребенок. В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр! Цена вопроса – около 4 млн рублей.

«Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, – поделился со «СтарХитом» Сергей Васильевич, отец певицы. – Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю! В декрете артистка засиживаться не собирается. – Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! – продолжает папа звезды. – Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более опыт уже есть».

С предыдущем мужем Лобода общается лишь по вопросам воспитания дочери Евы. Девочка родилась от хореографа Андрея Царя.