Uma2rman готовит альбом «Имена»

Владимир Кристовский поделился подробностями о новой работе.



Владимир Кристовский

«Постоянно что-то пишется. И лирика, и песни на какие-то текущие темы, например, про футбол. Вот еще появилась композиция «Настя». И в связи с этой песней у меня возникла идея сделать альбом «Имена»: написать еще песни с разными именами, имен-то много! Даже у нас таких композиций уже сейчас набралось почти на целую пластинку. Еще несколько дописать, и можно выпускать. Так что, возможно, именно этим я и займусь как-нибудь на досуге: напишу еще пару песен с женскими именами», - рассказал НСН артист.