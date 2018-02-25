В России показали «Легенду о нефритовой заколке» куньшанской оперы

Куньшанская опера, или Куньцюй — древнейшая разновидность китайской музыкальной драмы, дошедшая до нас. По своей сложности, если не сказать элитарности, куньцюй чрезмерен даже для самих китайцев, и упрощенная пекинская опера легко могла поглотить куньцюй в прошлом веке бесследно. Лишь усилия правительства Китая, создавшего комитет по спасению куньцюя, а затем и Фонд поддержки этого искусства, позволил сохранить уникальный древний жанр.

И жанр действительно специфичен: здесь нет трюков, цирка, балагана. Это рафинированное искусство с жесточайшими правилами. Можно использовать только ограниченный ряд литературных источников (в Сочи привезли пьесу Гао Лянь из династии Мин). Жесткие правила фонетики: для четырех основных тонов китайского языка существует обширный перечень аналогов из мелодических фигур. По принципам Вэй Лянфу, кристаллизованным еще в XVI веке, мелодии должны быть мягкими и плавными (отсюда множество глиссандо вверх-вниз).

Постановка «Легенда о нефритовой заколке» была осуществлена в ноябре 2017 года, и вот в феврале россияне увидели эту новинку в Сочи. Зал Зимнего театра оказался неполон, и многие уходили во время оперы. Действительно, жанр радикально непривычен для нас, требует особенной подготовки.

Сюжет прост — юная монашка из монастыря влюбилась в студента, и решила несмотря ни на что выйти за него замуж, что ей в конце концов удается. Но сюжет тут не главное, актеры вообще не играют в привычном драматическом смысле (кроме комической роли пажа). Здесь царит ритуал.

Актеры принимают замысловатые позы (их смысл знают только знатоки куньцюя), поют не в согласии со смыслом текста, а согласно требованиям мелодики куньцюя. Костюмы такие, что определить пол и возраст артиста весьма затруднительно. Сначала эта игра и пение кажутся фальшивыми для европейского уха, но затем начинаешь слышать в них логику и правила игры. Невероятное обилие глиссандо, часто вверх и сразу вниз, непросто слушать. Оперных голосов в европейском смысле слова тоже нет, самые обычные бытовые певческие голоса. Большая часть мелодий — по сути простая пентатоника. Но это же — и свидетельство древности музыки, ведь кварто-квинтовые интервалы лежат в основе не только китайской, но и вьетнамской, монгольской, башкирской, татарской музыки, и даже в древних русских календарных обрядовых песнях.

Помимо фонограммы, актеров сопровождает еще и небольшой ансамбль китайских народных инструментов — флейты, китайские дудки, шэн, пипа, множество перкуссии. Виртуозностью он не поразил, его задача — лишь аккомпанемент опере. В финале, кстати, оркестр сыграл в качестве свадебной «Ой цветет калина», что было живо встречено зрителями.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ