Выяснилось, почему Justin Bieber не умеет есть буррито

За неумение есть и небрежный стиль Бибера раскритиковали издания от USA Today до Vanity Fair, однако, как выяснилось, позировал для фото не он, а специально нанятый пранкерами из группы Yes Theory актер.





В видео под названием «Мы одурачили интернет фейковым фото Джастина Бибера с буррито» молодые люди объяснили, что певца сыграл его двойник из Канады по имени Брэд Суса, пишет Газета.ru.

Менеджер Бибера Скутер Браун в своем инстаграме похвалил пранкеров, однако заверил, что его обмануть им не удалось.