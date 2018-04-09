Юлия Самойлова раскрыла детали номера для «Евровидения»

"Мне важно участие, достойно спеть, получить удовольствие от нахождения в Португалии, общения с участниками", - рассказала в интервью ТАСС Самойлова.



Юлия Самойлова

Певица также раскрыла некоторые подробности конкурсного номера. На сцене Самойлова будет не одна. "Со мной будет замечательная команда - авторы песни. Они будут поддерживать меня в качестве бэк-вокалистов", - отметила она.

Самойлова выступит с песней I Won't Break, которую написали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.