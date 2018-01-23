Юрий Башмет: Если юбилей - то только творческой деятельности!

В ТАСС прошла пресс-конференция с участием Юрия Башмета и директора «Русского концертного агентства» Дмитрия Гринченко. 24 января знаменитый альтист празднует свое 65-летие. В Москве пройдет большой фестиваль под названием «Юрий Башмет — 50 лет на альте». 24 января в зале Чайковского пройдет концерт «Планета Башмета» с участием звезд — С.Крылов, А.Рудин, О.Мустенен, М.Кварта, Ж.-Л. Понти, К. Хабенский, Д.Арбенина, Н. Катамадзе, А.Сладковский и другие примут в нем творческое участие.



Юрий Башмет и Дмитрий Гринченко

- Я простужен и иногда буду кашлять, извините, - начал Юрий Абрамович. - Сначала о сюрпризах этого фестиваля. Я обратился к молодым альтистам, успешно начавшим свою карьеру с предложением выучить концерты, посвященные мне. Это замечательные молодые альтисты, четверо сыграют эти концерты. Конкурс альтистов тоже пройдет, в этом году впервые по новой формуле — только победители других конкурсов, это как Гран При всех конкурсов мира. Необязательно иметь первую премию, но необходимо войти быть в числе победителей.

Услышать произведения, специально написанные для Башмета, можно будет 28 января в Большом зале консерватории.

Но 65-летие — не главное, считает Башмет.

- Я не считаю, что цифра 65 такая уж яркая. Это будет скорее юбилей 50 лет с альтом. Это был когда-то серьезный судьбоносный поворот в моей жизни. Альт — часть моего тела и моей души. Я праздную наш с ним юбилей. И есть третий нелишний — смычок. Из Дрездена мне привезли смычок за 12 восточно-немецких марок. И я до сих пор играю всю жизнь этим смычком! Он подошел мне идеально. Смычок должен совпадать по весу и размеру с альтом, а я должен их подружить между собой. А вообще в моем возрасте музыканты на струнных не играют, дело в оттоке крови и рука всегда вывернута, - пианисты на сцене живут дольше. Но Давид Ойстрах и Яша Хейфец справлялись все-таки, и играли до старости.

Директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко рассказал, что юбилейный концерт состоится в трех отделениях, и все гости будут выступать в третьем. А обещанное представление «Планета Башмета» пройдет в первом отделении, и это будет необычный концерт. Это постановка, в которой будет много не очень известных фактов о Башмете.

Юрий Абрамович рассказал о своем общении со Стингом.

- Со Стингом у меня был концерт в Нью-Йорке в фонд детских болезней и партии зеленых. Его делала его супруга. Было много номеров разных знаменитых музыкантов, и мой любимый Стиви Уандер был. И часто на сцене появлялся Стинг. Я ему дал альт — а можешь на этом попробовать сыграть? И он заиграл! И очень достойно сыграл. Потом уже я узнал, что когда-то он учился играть на контрабасе. Потом встретились с ним во Флоренции на квартире общих знакомых, и он пел песню «Прокол Харум», а я играл на рояле. Он поет и поет, а я даже не знаю, что там дальше играть, и он даже обиделся, что я не знаю продолжения…

Новости музыки NEWSmuz.com спросили у Башмета, как он относится к нашествию корейских и японских альтистов и других инструменталистов, побеждающих на многих конкурсах, в том числе на последнем конкурсе молодых альтистов самого Башмета.

- Я бы не назвал это нашествием, нашествие - страшное слово. Техника победила тогда, когда мы ее начали терять. Наши профессоры не от хорошей жизни стали преподавать за рубежом. Весь мир всегда делился на русскую и американскую школу. Мы расточительно относились к своим талантам, мягко говоря. На конкурсах побеждают часто корейские и японские ученики российских учителей. А до этого 15 лет на всех конкурсах побеждали советские скрипачи и виолончелисты. Это было тогда советским нашествием! Китаянка, которая победила на прошлом конкурсе, сыграет 25 января Губайдулину. Усов сыграет Эшпая. Музыка развивается волнами, как мне кажется. Будет еще сильнее по технике и композиции, потом будет обязательно слабее. Волны! Но что азиатская сторона мощно выступает сейчас и по вокалу и по исполнительству — это ясно. Они очень работоспособные. А мы - разленились.



Юрий Башмет и Дмитрий Гринченко

Победителей нашего конкурса альтистов уже многие знают в мире. Кому-то поддержка уже и не нужна. Усов работает у меня в «Солистах Москвы», но я всегда отпускаю его на фестивали. Ну сыграем не пятью альтистами, а четырьмя — а он зато сыграет Паганини где-то в Японии.

Напомним, VIII международный конкурс альтистов «Виола Мастерс» пройдет в конце января, заключительный гала-концерт состоится 1 февраля в зале «Филармония-2».

Вадим ПОНОМАРЕВ