Дима Билан окунулся в ностальгию «Про белые розы»

В тексте песни упоминаются хиты 80-х и 90-х годов – «Белые розы» и «Седая ночь» «Ласкового мая». «Желтые тюльпаны» Наташи Королевой, «Сибирские морозы» Владимира Кузьмина, «Странные танцы» «Технологии», «Музыка нас связала» группы «Мираж» и др.
- Друзья, я представляю вам трек собирательный, созданный из ностальгических образов и текстов песен 80-90-х, время, в котором так же рождалось новое поколение, которое считало, что это - самый последний и модный саунд, эти поиски не закончатся никогда, – написал Дима Билан в своем инстаграме. - Время, к которому по-разному можно относиться, но главное, что музыка имеет большую якорную силу, заслышав аккорды которой - любой человек испытывает ностальгические чувства!! Это, как лейтмотив времени и перестройки, даже если я и не любил, например, «Ласковый май», а сам рос на другом и заканчивал оперный класс по классической музыке, все равно это звучало со всех улиц. Но для меня это вызов и поиск новых интонаций, своего рода игра с пространством и временем. Предлагаю и вам снова окунуться в 80-90 года!
Кроме ностальгических хитов в песне «Про белые розы» упоминаются и характерные приметы того времени – джинсовая куртка и кассетный магнитофон. Релиз сингла осуществил лейбл Archer, сообщает Intermedia.
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