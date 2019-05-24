Дима Билан окунулся в ностальгию «Про белые розы»

Каждой второй совершеннолетний житель России ежедневно прослушивает музыку, а среди респондентов в возрасте от 18 до 24-х лет их доля еще выше (51% и 75% соответственно). Молодежь предпочитает поп-музыку, хип-хоп и рэп, в то время как россияне старших возрастов слушают советскую эстраду, народные песни и шансон. Насилие и наркотики – среди основных тем, которые должны табуироваться в творчестве (46% и 41%).





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