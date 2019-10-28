Джастин Бибер попросил поклонников о поддержке

В своем аккаунте в инстаграме он написал: "Если этот пост получит 20 миллионов лайков, Джастин Бибер выпустит альбом до Рождества".

"Делитесь им, ставьте лайк, берите себе в сториз, мне нужно чувствовать ваш интерес. Я хочу, чтобы вы мне помогли раскачаться. Работа почти закончена, но ваша поддержка заставит меня действовать быстрее", — добавил он.

Пост пока набрал 5,3 миллиона просмотров. Известно, что новый альбом будет называться Jummy Yummy. О планах певца выпустить его стало известно из его инстаграма в начале октября.

Предыдущий диск исполнителя (Purpose) с такими хитами, как Sorry, What Do You Mean и Love Yourself вышел в 2015 году.