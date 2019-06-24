Филипп Киркоров разделся и принял роды в новом клипе «Стеснение пропало»

Премьера ролика, снятого компанией «Худяков Production» Павла Худякова, состоялась сегодня. Действие в клипе разворачивается в 2119 году.

- Человечество готовится к самой масштабной вечеринке на планете, но у вечеринки нет короля. Специальный отряд отправляется в прошлое, чтобы найти его, - говорится во вступлении к видео.

Участники «специального отряда» предлагают поп-звезде создать клип с помощью системы «Маруся», которая сканирует все происходящее вокруг и выдает готовый сюжет. В представленном сюжете артист становится школьным учителем, отправляется на нудистский пляж и даже принимает роды. В финале выясняется, что все это было подготовкой к телепортации Киркорова в далекое будущее.



Кадр из клипа Филиппа Киркорова

В клипе режиссера Заура Засеева снялись Максим Амельченко, Кирилл Петров, Виталий Боровик и Алексей Поляков. Главную женскую роль исполнила бизнесвумен Алиса Лобанова.