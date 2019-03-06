Гала-концерт финалистов V Международного конкурса композиторов пройдет в Москве

На суд московской публике впервые представят свои сочинения лауреаты и дипломанты конкурса: обладатели первой премии конкурса, российский композитор Алексей Попков и представитель Туркменистана Мердан Бяшимов, обладатель «серебра» Даниил Посаженников, лауреат третьей степени Тобиас Фандель (Германия), и дипломанты конкурса Мирослав Черноусов и Анастасия Вабищевич.

Как отметил член жюри конкурса, маэстро Юрий Башмет, самое ценное, что все композиторы в своих сочинениях смогли создать «совершенно разные миры».

«Тут нет никакой глобализации: то, что мы все слышали, - это все уникально», - подчеркнул маэстро.

Среди участников концерта в Москве – Олег Худяков (фортепиано), а также солисты Камерного ансамбля «Солисты Москвы» Кирилл Кравцов (скрипка), Михаил Фейман (скрипка), Андрей Усов (альт), Александр Лунегов (виолончель).

Мировая премьера сочинений состоялась во время финала конкурса композиторов в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств 22 февраля в Зале камерной и органной музыки города Сочи.

В состав жюри в этом году вошли артистический директор фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет, композиторы Патрик де Клерк (Бельгия), Кузьма Бодров (Россия), Оскар Бьянки (Италия-Швейцария), Алексей Сюмак (Россия), Валерий Воронов (Беларусь), Чжии Ван (Китай) и исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко. Председателем жюри стал профессор, заведующий кафедрой композиции Московской консерватории, народный артист России Александр Чайковский.

В этом году Международный конкурс молодых композиторов в рамках Фестиваля в Сочи состоялся уже в пятый раз. Заявки на участие в конкурсе подали 17 авторов из четырех стран мира. В результате заочного отбора во второй тур конкурса прошли шесть композиторов из России, Германии и Туркменистана.

XII Зимний международный фестиваль искусств прошел в Сочи под руководством Юрия Башмета с 14 по 24 февраля. За время своего существования фестиваль стал главной зимней культурной площадкой России, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры. С 2011 года Сочинский фестиваль стал членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.